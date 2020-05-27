В России впервые диагностировали коронавирус у кошки
Среда, 27 мая 2020, 02:34
Первый диагностированный случай заражения кошки коронавирусом в РФ подтвержден в Москве.
Источник: заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, передает ТАСС
Детали: у пятилетней домашней кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР. Тесты подтвердили COVID-19.
По словам чиновника, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.
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