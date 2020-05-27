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В России впервые диагностировали коронавирус у кошки

Среда, 27 мая 2020, 02:34
В России впервые диагностировали коронавирус у кошки
Фото: Наталья Селиверстова

Первый диагностированный случай заражения кошки коронавирусом в РФ подтвержден в Москве.

Источник: заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, передает ТАСС

Детали: у пятилетней домашней кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР. Тесты подтвердили COVID-19. 

По словам чиновника, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина. 

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Темы: Росcиякоронавирус
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