В России за сутки больше 8 тысяч больных COVID-19 и высокая смертность

В Росси за последние сутки выявили 8 338 заболевших коронавирусом в 85 регионах, 161 человек умер от COVID-19 26 мая.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали: Отмечается, что всего в стране выявлено 370 680 заболевших.

За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.

Что было раньше: В России за сутки 25 мая зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире



