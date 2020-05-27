В России за сутки больше 8 тысяч больных COVID-19 и высокая смертность
Среда, 27 мая 2020, 11:23
В Росси за последние сутки выявили 8 338 заболевших коронавирусом в 85 регионах, 161 человек умер от COVID-19 26 мая.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: Отмечается, что всего в стране выявлено 370 680 заболевших.
За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.
Что было раньше: В России за сутки 25 мая зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.
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Украинская правда