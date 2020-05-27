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В России за сутки больше 8 тысяч больных COVID-19 и высокая смертность

Среда, 27 мая 2020, 11:23

В Росси за последние сутки выявили 8 338 заболевших коронавирусом в 85 регионах, 161 человек умер от COVID-19 26 мая.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом    

Детали: Отмечается, что всего в стране выявлено 370 680 заболевших.

За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.

Что было раньше: В России за сутки 25 мая зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 – 174 случая.

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Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирусжертвы


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