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В Генштабе отметили: в армию с 18 лет идти не обязательно

Четверг, 28 мая 2020, 11:44
В Генштабе отметили: в армию с 18 лет идти не обязательно

Генеральный штаб ВС Украины обнародовал разъяснение по организации призыва в мае - июле 2020 года и в очередной раз подчеркнул, что мужчин в возрасте от 18 лет будут брать на службу только по их собственной воле.

Источник: Минобороны

Дословно: "Пунктом 5 распоряжения Кабинета министров Украины от 26.02.2020 № 179-р ... определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Детали: Кроме того, министр обороны направил письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендовал рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет.

В Минобороны напомнили, что согласно указу президента от 16.01.2020 № 13 в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Украинская правда

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Темы: армия
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