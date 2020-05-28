У Генштабі наголосили: в армію з 18 років йти не обов'язково
Генеральний штабу ЗС України оприлюднив роз’яснення щодо організації призову у травні — липні 2020 року та вкотре наголосив, що чоловіків віком від 18 років братимуть на службу лише з їхньої власної волі.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Пунктом 5 розпорядження Кабінету міністрів України від 26.02.2020 № 179-р… визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).
Деталі: Крім того, міністр оборони направив листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендував розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років.
У Міноборони нагадали, що згідно з указом президента від 16.01.2020 № 13 протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.
Що передувало: 18 березня стало відомо, що в Україні призупинили весняний призов на службу в Збройних силах на час дії пов’язаних із коронавірусом обмежувальних заходів.
Передісторія:
- У жовтні 2019 року Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціювало повернення призову на строкову службу з 18 років.
- Водночас у листопаді міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв про бажання скасувати військовий призов.
- 16 січня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов в армію з 18 років.
- Міністр оборони також окремо наголосив, що обов'язковий призов до армії залишається з 20 років, з 18 років українські чоловіки можуть вступати до війська за власним бажанням, та висловився проти того, щоб ловити призовників на вулиці і дискотеках.