У Генштабі наголосили: в армію з 18 років йти не обов'язково

Генеральний штабу ЗС України оприлюднив роз’яснення щодо організації призову у травні — липні 2020 року та вкотре наголосив, що чоловіків віком від 18 років братимуть на службу лише з їхньої власної волі.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Пунктом 5 розпорядження Кабінету міністрів України від 26.02.2020 № 179-р… визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Деталі: Крім того, міністр оборони направив листа до голів призовних комісій всіх рівнів, у якому рекомендував розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років.

У Міноборони нагадали, що згідно з указом президента від 16.01.2020 № 13 протягом травня-липня поточного року визначено проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Що передувало: 18 березня стало відомо, що в Україні призупинили весняний призов на службу в Збройних силах на час дії пов’язаних із коронавірусом обмежувальних заходів.

Передісторія: