COVID-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирского облсовета

У заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко подтвердили коронавирус.

Источник: Крамаренко в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые господа, хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально".

Детали: По словам заместителя председателя, его самочувствие нормальное, а "настроение боевое".

Крамаренко находится дома на самоизоляции. Контактировавшие с ним люди также находятся на самоизоляции.

Что предшествовало: За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

В Житомирской области по состоянию на 2 мая насчитали 393 случая заражения.

Напомним: