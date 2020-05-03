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COVID-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирского облсовета

Воскресенье, 3 мая 2020, 01:14
COVID-19 обнаружили у заместителя председателя Житомирского облсовета
Фото: Житомирский облсовет

У заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко подтвердили коронавирус.

Источник: Крамаренко в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые господа, хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально".

Детали: По словам заместителя председателя, его самочувствие нормальное, а "настроение боевое".

Крамаренко находится дома на самоизоляции. Контактировавшие с ним люди также находятся на самоизоляции.

Что предшествовало: За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

В Житомирской области по состоянию на 2 мая насчитали 393 случая заражения.

Напомним:

  • Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин заявил, что выздоровел от COVID-19.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус
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