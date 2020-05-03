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Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов

Воскресенье, 3 мая 2020, 09:14
Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., выполняя которые они смогут работать.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное".

Детали: По словам главного государственного санитарного врача, Минздрав планирует опубликовать соответствующий документ на выходных чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

Напомним:

  • Украина готовится к постепенному смягчению карантина, подробно прорабатывая все этапы.
  • Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления запланированы на 11 мая.

Украинская правда

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Темы: карантинМинздравбизнесэкономикаКабинет министров
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