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В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

Воскресенье, 3 мая 2020, 10:46

В последнее время наибольшее количество новых случаев Covid-19 выявляли на Буковине, однако 2 мая в лидеры вышла Одесская область.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области - 80".

Детали: В тройке лидеров, кроме Одесчины, 2 мая оказались Черновицкая область (73 новых больных) и Тенопольщина, где обнаружили 45 новых случаев Covid-19.

Всего на Одесчине с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 больных.

Напомним: 2 мая в Украине Covid-19 обнаружили в 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусОдесская областьэпидемияМинздрав


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