Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

Воскресенье, 3 мая 2020, 10:46
В Минздраве назвали новую область-лидер по распространению Covid-19

В последнее время наибольшее количество новых случаев Covid-19 выявляли на Буковине, однако 2 мая в лидеры вышла Одесская область.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области - 80".

Детали: В тройке лидеров, кроме Одесчины, 2 мая оказались Черновицкая область (73 новых больных) и Тенопольщина, где обнаружили 45 новых случаев Covid-19.

Всего на Одесчине с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 больных.

Напомним:

  • На Ровенщине из-за вспышки коронавируса "закрыли" село Познань.
  • 2 мая в Украине Covid-19 обнаружили в 502 человек, 9 больных Коронавирусная инфекцией умерли.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусОдесская областьэпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: