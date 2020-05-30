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В распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ — Трамп

Суббота, 30 мая 2020, 00:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что в распространении коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Трамп, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру…

США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы".

Трамп также сообщил, что США временно прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ.

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Темы: ТрампкоронавирусСШАКитай


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