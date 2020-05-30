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В Китае на коронавирус болеют 70 человек

Суббота, 30 мая 2020, 03:09
В Китае на коронавирус болеют 70 человек

По состоянию на 30 мая по официальной информации, в Китае осталось 70 активных случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в стране по официальной информации диагностировано 82995 случаев заболевания коронавирус, 78291 пациентов уже выздоровели, 4634 умерли.

За последние сутки в Китае не выявлено новых случаев заболевания коронавирус. 70 пациентов продолжают бороться с болезнью.Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Китайкоронавирус
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