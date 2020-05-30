В Миннеаполисе задержали подозреваемого в убийстве и ввели комендантский час

Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота США, был арестован.

Источник: The Washington Post

Детали: полицейского подозревают в неумышленном убийстве 46-летнего Флойда. Прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримен выдвинул уже бывшему копу обвинение в убийстве третьей степени (убийство по неосторожности).

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки. Вскоре мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил о введении в городе комендантского часа, он будет продолжаться все выходные с 20:00 до 6:00.

Что было раньше: В Миннеаполисе сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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