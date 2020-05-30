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Формирование России 13 раз обстреляли украинские позиции — ООС

Суббота, 30 мая 2020, 07:11
Формирование России 13 раз обстреляли украинские позиции — ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции по запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Источник: штаб ООС

Детали: в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного оккупанта.

Дословно: "Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Такие коварные действия без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили активность противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет".

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Темы: ООСвойнаРосcия
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