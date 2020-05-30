В Украине пройдут значительные дожди, возможны подтопления – ГСЧС

30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, в реках прогнозируют повышение уровня воды.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем ​​в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди.

Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди".

Детали: ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.