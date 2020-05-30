Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине пройдут значительные дожди, возможны подтопления – ГСЧС

Суббота, 30 мая 2020, 08:26
В Украине пройдут значительные дожди, возможны подтопления – ГСЧС

30 и 31 мая в Украине ожидаются значительные дожди, в реках прогнозируют повышение уровня воды.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем ​​в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди.

Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области значительные дожди".

Детали: ГСЧС также предупреждает, что 30 мая – 1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 29 мая, без негативных последствий.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
погода
В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: