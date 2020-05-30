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В Минздраве рассказали, сколько ИФА-тестов уже сделали

Суббота, 30 мая 2020, 09:36

За прошедшие сутки в Украине проведено 1560 ИФА-тестов на определение антител к коронавирусу, всего их произведено около 6300.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Степанов сообщил, что за прошедшие сутки было проведено 10 811 исследований методом ПЦР.

В то же время министр отметил, что отныне на брифингах Минздрава ежедневно будет озвучиваться также количество проведенных ИФА-тестов.

Он напомнил, что ИФА-тестирование определяет титр антител в организме человека. Оно может показывать, переболел ли уже человек COVID-19.

По словам министра, ИФА-тестирование происходит децентрализовано, соответствующее оборудование установлено в районных и областных больницах. Такое тестирование является более доступным по сравнению с ПЦР.

Что предшествовало: В Украине 29 мая зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирус


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