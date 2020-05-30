За сутки в Украине обнаружили 393 случая коронавируса
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 случая коронавируса.
Источник: данные СНБО, Минздрав
Детали: Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.
Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Кроме того, в Черновицкой области выявлено 47 новых случаев.
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса.
По данным Минздрава, коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 958 случаев;
Волынская область - 887 случаев;
Днепропетровская область - 933 случая;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 699 случаев;
Закарпатская область - 1171 случай;
Запорожская область - 440 случаев;
Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
Кировоградская область - 506 случаев;
г. Киев - 2904 случая;
Киевская область - 1556 случаев;
Львовская область - 1619 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 288 случаев;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1680 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1160 случаев;
Харьковская область - 1025 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 432 случая;
Черновицкая область - 3306 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 159 случаев.
Этому предшествовало:
- За сутки 28 мая обнаружили 429 новых случаев COVID-19, выздоровели 495 больных, 10 пациентов умерли.
- 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 – выздоровели.
- 26 мая коронавирусная болезнь была диагностирована у 321 человека, 14 больных умерли, 420 пациентов выздоровели.