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За сутки в Украине обнаружили 393 случая коронавируса

Суббота, 30 мая 2020, 09:11
За сутки в Украине обнаружили 393 случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 случая коронавируса.

Источник: данные СНБО, Минздрав

Детали: Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Кроме того, в Черновицкой области выявлено 47 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса.

По данным Минздрава, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 958 случаев;
Волынская область - 887 случаев;
Днепропетровская область - 933 случая;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 699 случаев;
Закарпатская область - 1171 случай;
Запорожская область - 440 случаев;
Ивано-Франковская область - 1379 случаев;
Кировоградская область - 506 случаев;
г. Киев - 2904 случая;
Киевская область - 1556 случаев;
Львовская область - 1619 случаев;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 288 случаев;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 268 случаев;
Ровенская область - 1680 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1160 случаев;
Харьковская область - 1025 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 432 случая;
Черновицкая область - 3306 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 159 случаев.

Этому предшествовало:

  • За сутки 28 мая обнаружили 429 новых случаев COVID-19, выздоровели 495 больных, 10 пациентов умерли.
  • 27 мая в Украине на COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 – выздоровели.
  • 26 мая коронавирусная болезнь была диагностирована у 321 человека, 14 больных умерли, 420 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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