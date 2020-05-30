За сутки в Украине обнаружили 393 случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 случая коронавируса.

Источник: данные СНБО, Минздрав

Детали: Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Кроме того, в Черновицкой области выявлено 47 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса.

По данным Минздрава, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 958 случаев;

Волынская область - 887 случаев;

Днепропетровская область - 933 случая;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 699 случаев;

Закарпатская область - 1171 случай;

Запорожская область - 440 случаев;

Ивано-Франковская область - 1379 случаев;

Кировоградская область - 506 случаев;

г. Киев - 2904 случая;

Киевская область - 1556 случаев;

Львовская область - 1619 случаев;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 288 случаев;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 268 случаев;

Ровенская область - 1680 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1160 случаев;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 432 случая;

Черновицкая область - 3306 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 159 случаев.

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