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За сутки в армии обнаружили 20 случаев коронавируса

Суббота, 30 мая 2020, 11:47

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "В учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь и Киевская городская клиническая больница - по 1 работнику ВС Украины).

В лазарете воинской части (Харьковская область) находится 10 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 7 человек (Киевская, Винницкая, Одесская, Черновицкая - по 1 военнослужащему, Харьковская область - 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковска - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Легкое течение заболевания".

Детали: Всего по состоянию на 30 мая в Вооруженных Силах Украины болеет COVID-19 107 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев - 3.

Что предшествовало: В Украине 29 мая зафиксировано 393 случая коронавируса. Умерло за сутки 17 человек, выздоровело – 377.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силы


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