Если бы первый тур президентских выборов состоялся в конце апреля 2020 года, 42,6% избирателей, которые определились с кандидатом, поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: Если бы выборы проходили в конце апреля, то 42,6% избирателей, которые определились с кандидатом поддержали бы президента Владимира Зеленского, 14,9 - проголосовали бы за его оппонента во втором туре и пятого президента Петра Порошенко.

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12,2% электоральной поддержки отдали бы представителю "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко, 9,7% - лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом СATI (телефонные интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В ходе опроса проведено 4024 интервью среди населения в возрасте от 18 лет.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Предыстория: