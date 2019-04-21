Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур
Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:00
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Результаты выборов
ЦИК, подсчитано 100.00% протоколов
ВладимирЗеленский
ПётрПорошенко
73.22%
24.45%
Недействительные бюллетени: 2.31%
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Голосование в регионах
Регион (Обработано)
За Зеленского
За Порошенко
Винницкая обл. (100.00%)
62.97%
34.74%
Недействительные бюллетени: %
Волынская обл. (100.00%)
63.42%
33.97%
Недействительные бюллетени: %
Днепропетровская обл. (100.00%)
87.25%
10.81%
Недействительные бюллетени: %
Донецкая обл. (100.00%)
86.94%
10.59%
Недействительные бюллетени: %
Житомирская обл. (100.00%)
73.57%
24.27%
Недействительные бюллетени: %
Закарпатская обл. (100.00%)
80.67%
16.69%
Недействительные бюллетени: %
Запорожская обл. (100.00%)
86.55%
11.50%
Недействительные бюллетени: %
Ивано-Франковская обл. (100.00%)
54.58%
42.46%
Недействительные бюллетени: %
Киевская обл. (100.00%)
70.02%
27.68%
Недействительные бюллетени: %
Кировоградская обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
Недействительные бюллетени: %
Луганская обл. (100.00%)
89.44%
8.43%
Недействительные бюллетени: %
Львовская обл. (100.00%)
34.49%
62.79%
Недействительные бюллетени: %
Николаевская обл. (100.00%)
85.52%
12.52%
Недействительные бюллетени: %
Одесская обл. (100.00%)
87.21%
10.60%
Недействительные бюллетени: %
Полтавская обл. (100.00%)
82.15%
15.62%
Недействительные бюллетени: %
Ровенская обл. (100.00%)
60.06%
37.49%
Недействительные бюллетени: %
Сумская обл. (100.00%)
82.12%
15.87%
Недействительные бюллетени: %
Тернопольская обл. (100.00%)
50.43%
46.64%
Недействительные бюллетени: %
Харьковская обл. (100.00%)
86.88%
11.17%
Недействительные бюллетени: %
Херсонская обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недействительные бюллетени: %
Хмельницкая обл. (100.00%)
70.80%
26.83%
Недействительные бюллетени: %
Черкасская обл. (100.00%)
77.43%
20.13%
Недействительные бюллетени: %
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87%
21.64%
Недействительные бюллетени: %
Черниговская обл. (100.00%)
77.80%
19.99%
Недействительные бюллетени: %
г. Киев (100.00%)
60.17%
36.95%
Недействительные бюллетени: %
Заграничный округ (100.00%)
43.78%
54.73%
Недействительные бюллетени: %
Результаты экзит-полов
Экзит-пол
За Зеленского
За Порошенко
Национальный экзит-пол
73%
25.5%
Недействительные бюллетени: 1.5%
Экзит-пол 112 + NewsOne
73.7%
26.3%
Экзит-пол ТСН
72.8%
27.2%