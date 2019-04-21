10 апреля 2019, 19:50 — Валентина Романенко
Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур. Подсчет голосов онлайн
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:00
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Результаты выборов
ЦИК, подсчитано 3.61 бюллетеней
ВладимирЗеленский
ПётрПорошенко
72.15%
25.56%
Недействительные бюллетени: 2.28%
Голосование в регионах
Регион (Обработано)
За Зеленского
За Порошенко
Винницкая обл. (4.60%)
62.24%
35.98%
Недействительные бюллетени: %
Волынская обл. (0.62%)
52.77%
45.29%
Недействительные бюллетени: %
Днепропетровская обл. (0.67%)
86.50%
11.49%
Недействительные бюллетени: %
Донецкая обл. (4.70%)
82.75%
14.54%
Недействительные бюллетени: %
Житомирская обл. (1.10%)
69.04%
29.66%
Недействительные бюллетени: %
Закарпатская обл. (2.09%)
82.30%
15.50%
Недействительные бюллетени: %
Запорожская обл. (0.35%)
86.75%
11.48%
Недействительные бюллетени: %
Ивано-Франковская обл. (0.96%)
52.52%
43.31%
Недействительные бюллетени: %
Киевская обл. (2.24%)
69.79%
28.10%
Недействительные бюллетени: %
Кировоградская обл. (2.18%)
79.19%
18.84%
Недействительные бюллетени: %
Луганская обл. (2.23%)
89.22%
8.68%
Недействительные бюллетени: %
Львовская обл. (0.65%)
34.41%
62.08%
Недействительные бюллетени: %
Николаевская обл. (2.59%)
87.11%
11.55%
Недействительные бюллетени: %
Одесская обл. (2.67%)
89.57%
8.62%
Недействительные бюллетени: %
Полтавская обл. (1.58%)
82.88%
14.61%
Недействительные бюллетени: %
Ровенская обл. (3.77%)
61.12%
35.81%
Недействительные бюллетени: %
Сумская обл. (0.50%)
84.24%
14.23%
Недействительные бюллетени: %
Тернопольская обл. (8.19%)
50.67%
46.46%
Недействительные бюллетени: %
Харьковская обл. (2.14%)
87.05%
10.96%
Недействительные бюллетени: %
Херсонская обл. (3.10%)
82.05%
16.01%
Недействительные бюллетени: %
Хмельницкая обл. (6.11%)
70.41%
27.58%
Недействительные бюллетени: %
Черкасская обл. (0.63%)
81.51%
16.83%
Недействительные бюллетени: %
Черниговская обл. (0.27%)
68.99%
28.20%
Недействительные бюллетени: %
г. Киев (5.87%)
61.23%
35.96%
Недействительные бюллетени: %
Заграничный округ (15.84%)
47.36%
51.57%
Недействительные бюллетени: %
Результаты экзит-полов
Экзит-пол
За Зеленского
За Порошенко
Национальный экзит-пол (на 18:00)
73.2%
25.3%
Недействительные бюллетени: 1.5%
Экзит-пол 112 + NewsOne
73.7%
26.3%
Экзит-пол ТСН
72.7%
27.3%
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