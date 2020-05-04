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В КГГА готовы возместить расходы на кремацию умерших от коронавируса

Понедельник, 4 мая 2020, 16:06
В КГГА готовы возместить расходы на кремацию умерших от коронавируса

Киевские власти заявляют, что возместят затраты на кремацию умерших от COVID-19, если будет соответствующее обращение родственников или других лиц.

Источник: пресс-служба КГГА в Facebook со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Дословно: "Город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращениям родственников или других лиц. Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие Ритуальная служба СКП "Спецкомбинат ПКБО".

Прямая речь Пантелеева: "Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Предыстория:

  • Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник заявил, что в столице уменьшается количество людей с коронавируса
  • По словам Кличко, за прошедшие суткам в столице выявлено еще 24 случая заболевания Covid-19, 1 человек умер.
  • По состоянию на воскресенье, 3 апреля, в украинской столице насчитывалось 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, плюс 17 больных в сутки.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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