В КГГА готовы возместить расходы на кремацию умерших от коронавируса

Киевские власти заявляют, что возместят затраты на кремацию умерших от COVID-19, если будет соответствующее обращение родственников или других лиц.

Источник: пресс-служба КГГА в Facebook со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Дословно: "Город возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращениям родственников или других лиц. Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие Ритуальная служба СКП "Спецкомбинат ПКБО".

Прямая речь Пантелеева: "Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

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