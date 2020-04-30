Рада решила рассмотреть "антиколомойский" законопроект в "турбо-режиме"

Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.

Источник: заседание Верховной Рады, "Интерфакс-Украина"

Детали: За соответствующую позицию проголосовали 255 народных депутатов.

После этого депутатская фракция или группа в двухдневный срок вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленному ко второму чтению.

Каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого не учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения или поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую входят также все учтенные главным комитетом предложения и поправки.

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Напомним: