Без аттракционов и с рабочими туалетами: МОЗ показало новые требования для работы парков и скверов
Министерство здравоохранения представило для обсуждения требования для работы во время карантина парков, скверов, открытых спортплощадок и других зон отдыха под открытым небом.
Источник: проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина, который приводит "Интерфакс-Украина"
Детали: При организации противоэпидемических мероприятий администрации указанных зон отдыха стоит:
- разместить на территории и при входе правила и ограничения;
- оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
- обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярная уборка и дезинфекция;
- не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирования аттракционов и тому подобное;
- не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
При этом посетители могут пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.
Общественное обсуждение продлится до 6 мая.
Предыстория:
- 4 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, однако смягчил его условия.