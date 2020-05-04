Без аттракционов и с рабочими туалетами: МОЗ показало новые требования для работы парков и скверов

Министерство здравоохранения представило для обсуждения требования для работы во время карантина парков, скверов, открытых спортплощадок и других зон отдыха под открытым небом.

Источник: проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина, который приводит "Интерфакс-Украина"

Детали: При организации противоэпидемических мероприятий администрации указанных зон отдыха стоит:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярная уборка и дезинфекция;

не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирования аттракционов и тому подобное;

не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом посетители могут пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Общественное обсуждение продлится до 6 мая.

Предыстория: