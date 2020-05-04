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Печерский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации

Понедельник, 4 мая 2020, 19:30
Печерский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал експрезидента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook, комментарий Укринформа.

Прямая речь Сердюка: "Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу - ред.) в виде содержания под стражей".

Сердюк отметил, что защита будет подавать апелляцию на это решение суда.

На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.

Он добавил, что внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году, которое расширило полномочия тогдашнего президента, осуществлялось Конституционным судом в соответствии с законной процедурой и "без вмешательства в процесс Виктора Януковича".

Предыстория:

  • Государственное бюро расследований в понедельник повторно вызвало беглого президента Виктора Януковича для проведения следственных действий 13 мая по делу бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.
  • Янукович скрывается в России, президента которой - Владимира Путина - он просил ввести войска в Украину.
  • 4 февраля 2015 Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
  • В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • В сентябре адвокаты Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

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Темы: Януковичсуд
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