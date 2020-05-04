Печерский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации
Печерский районный суд города Киева заочно арестовал експрезидента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.
Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook, комментарий Укринформа.
Прямая речь Сердюка: "Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу - ред.) в виде содержания под стражей".
Сердюк отметил, что защита будет подавать апелляцию на это решение суда.
На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.
Он добавил, что внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году, которое расширило полномочия тогдашнего президента, осуществлялось Конституционным судом в соответствии с законной процедурой и "без вмешательства в процесс Виктора Януковича".
Предыстория:
- Государственное бюро расследований в понедельник повторно вызвало беглого президента Виктора Януковича для проведения следственных действий 13 мая по делу бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.
- Янукович скрывается в России, президента которой - Владимира Путина - он просил ввести войска в Украину.
- 4 февраля 2015 Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
- В январе 2019 года районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- В сентябре адвокаты Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.