Печерский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал експрезидента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Источник: адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook, комментарий Укринформа.

Прямая речь Сердюка: "Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу - ред.) в виде содержания под стражей".

Сердюк отметил, что защита будет подавать апелляцию на это решение суда.

На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.

Он добавил, что внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году, которое расширило полномочия тогдашнего президента, осуществлялось Конституционным судом в соответствии с законной процедурой и "без вмешательства в процесс Виктора Януковича".

Предыстория: