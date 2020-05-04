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Рабинович обещает найти способ отпраздновать 9 мая

Понедельник, 4 мая 2020, 21:27
Рабинович обещает найти способ отпраздновать 9 мая

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович пообещал найти возможность отпраздновать 9 мая, не нарушая закон.

Источник: пресслужба партии

Прямая речь Рабиновича: "Я думаю, что 9 мая никакому карантину, никаким правительствам в наших сердцах не отменить! А то, что мы найдем способы, как, не нарушая закон, отпраздновать этот праздник – это я вам обещаю! Мы не забудем наших героев – это я вам гарантирую!".

Детали: Рабинович считает, что 80% населения Украины будут праздновать 9 мая.

Напомним: 16 апреля президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенес парад Победы на Красной площади и акцию "Бессмертный полк" к 9 мая. Он надеется, что массовые мероприятия к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне состоятся позже в 2020 году.

Украинская правда

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Темы: ОПЗЖРабиновичДень Победы
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