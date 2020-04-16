Президент России Владимир Путин перенес все массовые мероприятия празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Источник: российский Интерфакс

Детали: В частности, Путин отложил парад Победы на Красной площади и акцию "Бессмертный полк".

Он отметил, что празднование пройдет позже в 2020 году, но точной даты не назвал.

Прямая речь Путина: "Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям".

Что этому предшествовало: Раньше РБК сообщило, что в Кремле решили перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

15 апреля российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса.

12 апреля прессекретар президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.

По состоянию на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 тысячи 448 человек.