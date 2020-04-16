Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин отложил парад Победы

Четверг, 16 апреля 2020, 18:13
Путин отложил парад Победы

Президент России Владимир Путин перенес все массовые мероприятия празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Источник: российский Интерфакс

Детали: В частности, Путин отложил парад Победы на Красной площади и акцию "Бессмертный полк".

Он отметил, что празднование пройдет позже в 2020 году, но точной даты не назвал.

Прямая речь Путина: "Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям".

Что этому предшествовало: Раньше РБК сообщило, что в Кремле решили перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

15 апреля российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи с пандемией коронавируса.

12 апреля прессекретар президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.

По состоянию на утро 16 апреля в России зафиксировано 27 тысяч 938 случаев заболевания коронавирусом, только за последние сутки заболели 3 тысячи 448 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: