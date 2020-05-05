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Ежедневная заболеваемость Covid-19 в Украине упала ниже 400 случаев

Вторник, 5 мая 2020, 09:19

За прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава в Telegram

Детали: При этом за сутки 13 больных умерли и 256 выздоровели.

Всего в Украине уже насчитывается 12 697 случаев заболевания.

По данным ЦОС, болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.

За весь период эпидемии от осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В целом 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработники.

По регионам случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 454 (216 выздоровели)

Волынская обл. - 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 478 (70 выздоровели)

Донецкая обл. - 83 (13 выздоровели)

Житомирская обл. - 448 (31 выздоровел)

Закарпатская обл. - 546 (65 выздоровели)

Запорожская обл. - 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1015 (91 выздоровел)

Киев - 1583 (91 выздоровели)

Киевская обл. - 866 (85 выздоровели)

Кировоградская обл. - 401 (154 выздоровели)

Львовская обл. - 514 (106 выздоровели)

Луганская обл. - 38 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 163 (18 выздоровели)

Одесская обл. - 469 (18 выздоровели)

Полтавская обл. - 231 (36 выздоровели)

Ровенская обл. - 779 (91 выздоровел)

Сумская обл. - 112 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. - 923 (172 выздоровели)

Харьковская обл. - 377 (36 выздоровели)

Херсонская обл. - 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 119 (28 выздоровели)

Черкасская обл. - 314 (69 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1948 (175 выздоровели)

Черниговская обл. - 64 (9 выздоровели).

 

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019Украина


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