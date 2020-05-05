Ежедневная заболеваемость Covid-19 в Украине упала ниже 400 случаев
За прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусом.
Источник: Центр общественного здоровья Минздрава в Telegram
Детали: При этом за сутки 13 больных умерли и 256 выздоровели.
Всего в Украине уже насчитывается 12 697 случаев заболевания.
По данным ЦОС, болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.
За весь период эпидемии от осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 316 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В целом 1875 пациентов уже выздоровели, из них 424 медработники.
По регионам случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 454 (216 выздоровели)
Волынская обл. - 343 (88 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 478 (70 выздоровели)
Донецкая обл. - 83 (13 выздоровели)
Житомирская обл. - 448 (31 выздоровел)
Закарпатская обл. - 546 (65 выздоровели)
Запорожская обл. - 287 (86 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1015 (91 выздоровел)
Киев - 1583 (91 выздоровели)
Киевская обл. - 866 (85 выздоровели)
Кировоградская обл. - 401 (154 выздоровели)
Львовская обл. - 514 (106 выздоровели)
Луганская обл. - 38 (7 выздоровели)
Николаевская обл. - 163 (18 выздоровели)
Одесская обл. - 469 (18 выздоровели)
Полтавская обл. - 231 (36 выздоровели)
Ровенская обл. - 779 (91 выздоровел)
Сумская обл. - 112 (63 выздоровели)
Тернопольская обл. - 923 (172 выздоровели)
Харьковская обл. - 377 (36 выздоровели)
Херсонская обл. - 142 (57 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 119 (28 выздоровели)
Черкасская обл. - 314 (69 выздоровели)
Черновицкая обл. - 1948 (175 выздоровели)
Черниговская обл. - 64 (9 выздоровели).
Напомним: В последнее время ежедневное выявление новых больных Covid-19 показывало от 400 до 600 случаев.
Так, в течение 3 мая в Украине было зафиксировано 418 новых случаев заражения коронавирусом. 2 мая новых заражений было еще больше - 550.