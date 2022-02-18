Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации

Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 18:33
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Флаг Украины, фото Getty Images

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины 18 февраля не состоялось из-за отказа России.

Источник: Украинская делегация в ТКГ и министр реинтеграции Ирина Верещук на брифинге

Дословно: "Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны".

Реклама:

Детали: Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения "для предотвращения каких бы то ни было провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений".

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге выразила надежду, что ТКГ соберется 19 февраля: "Мы надеемся, что завтра такая встреча будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу".

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен сообщил, что встреча Трехсторонней контактной группы перенесена на утро субботы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • На этой неделе на Донбассе началось обострение, а из России и ОРДЛО распространяют слухи о якобы подготовке Украиной наступления на оккупированные территории, хотя именно Россия сосредоточила почти 150 тысяч военных у украинских границ.
  • 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов – до 50-ти за день: обстреляли даже детсад и лицей. Боевики обвинили Украину в провокациях, Украина обвинила в этом боевиков.
  • 18 февраля главари ОРДЛО под фейковым предлогом заявили о начале эвакуации сотен тысяч людей с подконтрольных России территорий Донбасса на территорию РФ. Позже российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка, якобы взорвался автомобиль на парковке у  "дома правительства". Но источники УП среди местных жителей ничего не слышали.
  • Украина и США официально заявляли, что Россия и ее пособники на Донбассе могут провоцировать военные действия и распространять ложные, фейковые сообщения, которые могут послужить предлогом для развязывания большой войны.

Темы: ТКГРосcияДонбасспровокации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
В ТКГ требуют внеочередную встречу из-за решения Госдумы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: