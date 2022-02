Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации

Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины 18 февраля не состоялось из-за отказа России.

Источник: Украинская делегация в ТКГ и министр реинтеграции Ирина Верещук на брифинге

Дословно: "Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны".

Детали: Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения "для предотвращения каких бы то ни было провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений".

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге выразила надежду, что ТКГ соберется 19 февраля: "Мы надеемся, что завтра такая встреча будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу".

Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен сообщил, что встреча Трехсторонней контактной группы перенесена на утро субботы.

Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.