Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины 18 февраля не состоялось из-за отказа России.
Источник: Украинская делегация в ТКГ и министр реинтеграции Ирина Верещук на брифинге
Дословно: "Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны".
Детали: Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения "для предотвращения каких бы то ни было провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений".
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге выразила надежду, что ТКГ соберется 19 февраля: "Мы надеемся, что завтра такая встреча будет. Мы готовы работать, готовы к диалогу".
Спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен сообщил, что встреча Трехсторонней контактной группы перенесена на утро субботы.
Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.— Mikko Kinnunen (@mikko_kinnunen) February 18, 2022
Предыстория:
- На этой неделе на Донбассе началось обострение, а из России и ОРДЛО распространяют слухи о якобы подготовке Украиной наступления на оккупированные территории, хотя именно Россия сосредоточила почти 150 тысяч военных у украинских границ.
- 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов – до 50-ти за день: обстреляли даже детсад и лицей. Боевики обвинили Украину в провокациях, Украина обвинила в этом боевиков.
- 18 февраля главари ОРДЛО под фейковым предлогом заявили о начале эвакуации сотен тысяч людей с подконтрольных России территорий Донбасса на территорию РФ. Позже российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка, якобы взорвался автомобиль на парковке у "дома правительства". Но источники УП среди местных жителей ничего не слышали.
- Украина и США официально заявляли, что Россия и ее пособники на Донбассе могут провоцировать военные действия и распространять ложные, фейковые сообщения, которые могут послужить предлогом для развязывания большой войны.