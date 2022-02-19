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Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе

Елена РощинаСуббота, 19 февраля 2022, 14:39
Фото из Facebook Украинской делегации в ТКГ

Несмотря на обострение ситуации на востоке Украины, российская сторона второй раз подряд не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, 19 февраля украинская сторона провела двусторонние консультации с координатором ОБСЕ в ТКГ.

Источник: украинская делегация в ТКГ

Дословно: "Сегодня Российская Федерация снова не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации в сфере безопасности.

Такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.

Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины".

Детали: Россия уже дважды проигнорировала внеочередное собрание ТКГ – вечером 18 февраля и утром 19 февраля – тогда как с 17 февраля на Донбассе резко возросло количество обстрелов, а боевики заявили о мобилизации мужчин и эвакуации женщин, детей и пожилых людей.

Украинская сторона подчеркнула, что "деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную озабоченность".

Более того, такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.

Во время двусторонних консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации с безопасностью и путей деэскалации.

Также украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению "наступательной операции".

В подтверждение этому были приведены следующие факты:

  • Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.
  • Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не производятся
  • Ударные группы не создаются.
  • Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.
  • Численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность по состоянию на 22 декабря 2021 года.
  • Вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.

Темы: ТКГРосcияДонбасс


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