Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Несмотря на обострение ситуации на востоке Украины, российская сторона второй раз подряд не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, 19 февраля украинская сторона провела двусторонние консультации с координатором ОБСЕ в ТКГ.
Источник: украинская делегация в ТКГ
Дословно: "Сегодня Российская Федерация снова не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации в сфере безопасности.
Такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.
Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению Минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины".
Детали: Россия уже дважды проигнорировала внеочередное собрание ТКГ – вечером 18 февраля и утром 19 февраля – тогда как с 17 февраля на Донбассе резко возросло количество обстрелов, а боевики заявили о мобилизации мужчин и эвакуации женщин, детей и пожилых людей.
Украинская сторона подчеркнула, что "деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную озабоченность".
Более того, такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.
Во время двусторонних консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы ситуации с безопасностью и путей деэскалации.
Также украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению "наступательной операции".
В подтверждение этому были приведены следующие факты:
- Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.
- Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать озабоченность, не производятся
- Ударные группы не создаются.
- Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.
- Численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность по состоянию на 22 декабря 2021 года.
- Вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.