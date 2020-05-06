Все разделы
Укр / Рус

В Кропивницком СИЗО издевались над задержанными – Денисова

Среда, 6 мая 2020, 08:47

Сотрудники Кропивницкого СИЗО систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "По моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя ... совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения.

Во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали".

Детали: По словам Денисовой, синяки и следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова били.

Пострадавшие также рассказали, что сам и.о. начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью.

По словам задержанных, все это делали с целью вымогательства от них и их родных денег.

О фактах издевательства сообщили в прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры выехали в пенитенциарное учреждение, опросили задержанных и собрали другие материалы, которые будут переданы в Государственное бюро расследований.

Денисова пообещала держать дело на личном контроле, потому что это "не первый случай издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО".

Украинская правда
Темы: КропивницкийСИЗОправа человека


powered by lun.ua
Главное сегодня

Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

В Раде зарегистрировали постановление о выходе парламента из карантина 18 мая

Разумков созывает внеочередное заседание Рады по просьбе оппозиции

Премьер рассказал, как будут запускать метро

Все главные новости...
****
Кропивницкий
Убийство адвоката в Кропивницком: задержаны трое подозреваемых
В Кропивницком СИЗО из-за бунта ввели особый режим
Грузовик проехал на "красный" и врезался в авто полиции: двое раненых
Последние новости
09:00
Шансы правительства Шмыгаля получить иммунитет на год "приближаются к нулю" – нардеп
08:49
Германия откроет все магазины, школы и возобновит чемпионат по футболу - проект решения
08:47
фотоВ Кропивницком СИЗО издевались над задержанными – Денисова
08:27
Сенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля
08:18
На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин
08:14
Facebook удалил почти 100 учётных записей, связанных с Россией
08:00
Главные новости вторника и ночи: продление карантина, анонс начала конца эпидемии
07:56
В Эстонии с 15 мая откроются все учебные заведения
07:41
Том Круз планирует снять фильм в космосе
07:10
Война: один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевую травму
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!