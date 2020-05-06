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В Кропивницком СИЗО издевались над задержанными – Денисова

Среда, 6 мая 2020, 08:47
В Кропивницком СИЗО издевались над задержанными – Денисова

Сотрудники Кропивницкого СИЗО систематически издевались, били и шантажировали двух задержанных.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "По моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя ... совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения.

Во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали".

Детали: По словам Денисовой, синяки и следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова били.

Пострадавшие также рассказали, что сам и.о. начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью.

По словам задержанных, все это делали с целью вымогательства от них и их родных денег.

О фактах издевательства сообщили в прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры выехали в пенитенциарное учреждение, опросили задержанных и собрали другие материалы, которые будут переданы в Государственное бюро расследований.

Денисова пообещала держать дело на личном контроле, потому что это "не первый случай издевательства над задержанным в Кропивницком СИЗО".

Украинская правда

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Темы: КропивницкийСИЗОправа человека
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