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Россия атаковала Кропивницкий ударными БПЛА: в городе прогремело 9 взрывов

Иван ДьяконовПонедельник, 28 июля 2025, 05:22
Россия атаковала Кропивницкий ударными БПЛА: в городе прогремело 9 взрывов
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. В городе прогремело не менее девяти взрывов.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "Кропивницкий пережил вражескую дронную атаку. Более подробная информация – позже".

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Детали: По словам Райковича, на месте попаданий работают соответствующие службы.

Местные корреспонденты "Суспільного" сообщили, что около 03:00 ночи в городе прогремело не менее девяти взрывов. 

Кропивницкийбеспилотники
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