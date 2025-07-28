Россия атаковала Кропивницкий ударными БПЛА: в городе прогремело 9 взрывов

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. В городе прогремело не менее девяти взрывов.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "Кропивницкий пережил вражескую дронную атаку. Более подробная информация – позже".

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Детали: По словам Райковича, на месте попаданий работают соответствующие службы.

Местные корреспонденты "Суспільного" сообщили, что около 03:00 ночи в городе прогремело не менее девяти взрывов.