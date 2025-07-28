В Кропивницком дроновая атака РФ повредила филармонию, университет и подразделение ГСЧС

В результате ночного российского удара в Кропивницком Кировоградской области повреждения получили здания филармонии, университета и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, офисные помещения.

Источник: ГСЧС, глава областной военной администрации Андрей Райкович, ректор университета Евгений Соболь, "Суспільне Кропивницький"

Детали: Взрывной волной повредило помещение областной филармонии, сообщил Райкович. В здании филармонии, которое является памятником архитектуры местного значения, повреждено более 20 окон, рассказала "Суспільному" руководитель заведения Наталья Агапеева.

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поврежденное здание филармонии фото: "Суспільне"

разбитое стекло в филармонии фото: "Суспільне"

Также повреждены окна в здании Центральноукраинского университета имени Владимира Винниченко и офисные помещения вблизи.

поврежденное здание университета фото: "Суспільне"

фото: "Суспільне"

При этом ректор Соболь заверил, что ситуация в университете после ночной атаки на город стабильная и контролируемая. Сейчас фиксируют и устраняют повреждения, которые получили корпуса. На рабочий процесс это не влияет.

"Я напоминаю и настаиваю: идите в убежища, когда слышите сигнал о воздушной тревоге! В университете они есть и в надлежащем состоянии! Открыты для всех!", - подчеркнул ректор.

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Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Кропивницком были повреждены здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений спасателей.

фото гсчс

фото гсчс

"Погибших и травмированных нет. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии", - отметили спасатели.

Что предшествовало: В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. По данным ОВА, в городе прогремело по меньшей мере девять взрывов.