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В Кропивницком дроновая атака РФ повредила филармонию, университет и подразделение ГСЧС

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 июля 2025, 12:03
В Кропивницком дроновая атака РФ повредила филармонию, университет и подразделение ГСЧС
фото ГСЧС

В результате ночного российского удара в Кропивницком Кировоградской области повреждения получили здания филармонии, университета и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, офисные помещения.

Источник: ГСЧС, глава областной военной администрации Андрей Райкович, ректор университета Евгений Соболь, "Суспільне Кропивницький"

Детали: Взрывной волной повредило помещение областной филармонии, сообщил Райкович. В здании филармонии, которое является памятником архитектуры местного значения, повреждено более 20 окон, рассказала "Суспільному" руководитель заведения Наталья Агапеева.

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поврежденное здание филармонии
фото: "Суспільне"
 
разбитое стекло в филармонии
фото: "Суспільне"

Также повреждены окна в здании Центральноукраинского университета имени Владимира Винниченко и офисные помещения вблизи.

 
поврежденное здание университета
фото: "Суспільне"
 
фото: "Суспільне"

При этом ректор Соболь заверил, что ситуация в университете после ночной атаки на город стабильная и контролируемая. Сейчас фиксируют и устраняют повреждения, которые получили корпуса. На рабочий процесс это не влияет.

"Я напоминаю и настаиваю: идите в убежища, когда слышите сигнал о воздушной тревоге! В университете они есть и в надлежащем состоянии! Открыты для всех!", - подчеркнул ректор.

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Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Кропивницком были повреждены здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений спасателей.

 
фото гсчс
 
фото гсчс

"Погибших и травмированных нет. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии", - отметили спасатели.

Что предшествовало: В ночь на 28 июля российские войска атаковали Кропивницкий ударными дронами. По данным ОВА, в городе прогремело по меньшей мере девять взрывов.

ШахедКропивницкийГСЧС
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