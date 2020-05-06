В Украине за сутки почти пол тысячи новых больных коронавирусом, 11 умерли

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек за 5 мая умерли и 118 человек преодолели COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 мая

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Были госпитализированы 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из тех случаев имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска. При этом 118 пациентов выздоровели".

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (90), Львовской (39), Черновицкой (37) и в Киеве (68).

Всего за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 13 тысяч 184 человека, из них 905 детей и 2 тысячи 251 медработник. В общем выздоровели 2097 человек, умерли от коронавируса 327 человек.

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