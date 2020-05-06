Все разделы
Укр / Рус

Сотню украинцев эвакуировали из Германии

Среда, 6 мая 2020, 10:09

Около ста украинцев прибыли в Украину эвакуационным рейсом из немецкого Дортмунда 5 мая.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)".

Детали: Отмечается, что во время температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружили.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Отмечается, что в целом 5 мая пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток – границу на въезд и на выезд пересекли почти 12 тысяч человек.

Среди тех, кто въезжал в Украину, у двух украинцев экспресс-тесты показали положительные результаты на COVID-19. Этих людей доставили в инфекционную больницу Львова.

Пограничников, которые непосредственно контактировали с ними, отправили на обсервацию по месту жительства.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

 Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.
  • 28 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после закрытия воздушного пространства и границ в Украину вернулись около 100 тысяч украинцев.

Украинская правда
Темы: коронавирусграницаПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки почти пол тысячи новых больных коронавирусом, 11 умерли

Шансы правительства Шмыгаля получить иммунитет на год "приближаются к нулю" – нардеп

На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин

Формирования Российской Федерации обстреляли участок разведения

Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

"Слуги народа" просят КС разъяснить, что такое "достойные условия жизни" человека

Все главные новости...
****
коронавирус
"Мрия" привезла из Китая еще один гуманитарный медгруз
В Украине за сутки почти пол тысячи новых больных коронавирусом, 11 умерли
Германия откроет все магазины, школы и возобновит чемпионат по футболу - проект решения
Последние новости
10:43
"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен
10:35
Советник Кабмина Британии по борьбе с коронавирусом ушел с поста из-за нарушения самоизоляции
10:29
За время пандемии в ВСУ коронавирус одолели 49 человек, болеют – 30
10:22
Цена на нефть Brent снова пересекла отметку в 30 долларов
10:19
Глава набсовета центра "Бабий Яр" обратился к Зеленскому
10:13
Чехия инициирует переговоры с РФ: снять напряженность из-за снесенного памятника
10:09
Сотню украинцев эвакуировали из Германии
09:57
Cтепанов назвал причины невыплаты 300% зарплаты медикам: обещает, что деньги скоро будут
09:52
В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют
09:45
Курс гривни не изменился, НБУ на межбанк не выходил
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!