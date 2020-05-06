Сотню украинцев эвакуировали из Германии
Около ста украинцев прибыли в Украину эвакуационным рейсом из немецкого Дортмунда 5 мая.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)".
Детали: Отмечается, что во время температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружили.
Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
Отмечается, что в целом 5 мая пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток – границу на въезд и на выезд пересекли почти 12 тысяч человек.
Среди тех, кто въезжал в Украину, у двух украинцев экспресс-тесты показали положительные результаты на COVID-19. Этих людей доставили в инфекционную больницу Львова.
Пограничников, которые непосредственно контактировали с ними, отправили на обсервацию по месту жительства.
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Предыстория:
- 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.
- 28 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после закрытия воздушного пространства и границ в Украину вернулись около 100 тысяч украинцев.