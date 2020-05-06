Сотню украинцев эвакуировали из Германии

Около ста украинцев прибыли в Украину эвакуационным рейсом из немецкого Дортмунда 5 мая.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)".

Детали: Отмечается, что во время температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружили.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Отмечается, что в целом 5 мая пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток – границу на въезд и на выезд пересекли почти 12 тысяч человек.

Среди тех, кто въезжал в Украину, у двух украинцев экспресс-тесты показали положительные результаты на COVID-19. Этих людей доставили в инфекционную больницу Львова.

Пограничников, которые непосредственно контактировали с ними, отправили на обсервацию по месту жительства.

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