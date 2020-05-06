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Россия 9 мая устроит 47 авиапарадов: над Москвой пролетят 75 самолетов и вертолетов

Среда, 6 мая 2020, 11:20

9 мая в России организуют 47 авиапарадов ко Дню победы, над Красной площадью в Москве пролетят 75 самолетов и вертолетов.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Воздушные показы 9 мая состоятся в 47 городах России. В столице 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны знаменует пролет 75 единиц отечественной авиационной техники".  

Детали: Над столицей России пролетят вертолеты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52, сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

А также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и разведки А-50, новейшие истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". 

 
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Минобороны России на своем сайте запустило интерактивный раздел об авиапарадах, который расскажет о количестве и порядке пролета вертолетов и самолетов над Красной площадью в Москве и об участниках авиапарадов в регионах.

Отмечается, что воздушные показы российской авиатехники 9 мая состоятся также в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Таджикистане. Там также прозвучат артиллерийские залпы и салюты по случаю юбилея Победы. 

В соцсетях сообщение об авиапараде называют "пиром во время чумы", "показухой" и "ненужными понтами" и советуют вместо пролета истребителей организовать на Красной площади проезд 75 машин "скорой помощи" или пронос 75 работающих аппаратов ИВЛ, или на эти средства помочь людям, которые из-за коронавируса потеряли работу.  

Предыстория:

  • 16 апреля президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенес парад Победы на Красной площади и акцию "Бессмертный полк" к 9 мая. Он надеется, что массовые мероприятия к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне состоятся позже в 2020 году.
  • Путин во время пандемии коронавируса и карантина живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво, а совещания и встречи проводит онлайн.
  • Путин также пообещал молодежи подумать об участии в акции к 9 мая, в ходе которой россиян призывают выйти на балконы и спеть песню "День победы".

Украинская правда
Темы: Росcия9 маяавиа


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