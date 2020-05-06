"Слуга народа": Хочу поставить точку – местные выборы осенью будут

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября, несмотря ни на какие инсинуации об их перенесении, отмене или невозможности проведения из-за недостатке средств.

Источник: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 6 мая

Прямая речь Корниенко: "Что касается выборов – мы хотим уже поставить точку раз и навсегда в вопросе, будут ли они. Местные выборы состоятся, согласно закону, Конституции 25 октября 2020 года.

Любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег, досрочные – это все ложь.

Выборы будут. Страна уже начинает к ним готовиться, и мы тоже будем к ним готовиться".

Детали: Говоря о том, по каким правилам будут проходить выборы, Корниенко заявил, что "основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", потому что за те несколько месяцев, которые остаются до голосования, несправедливо что-то менять.

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