Киевское Динамо "подожгло" траву на стадионе для благородной цели

Футбольный клуб "Динамо" Киев решил оригинальным способом привлечь внимание к проблеме пожаров в Украине.

Источник: сообщение клуба в соцсети Facebook

Дословно: "ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции сжигать сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

Правда бред? Мы тоже так думаем!

Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные".

Детали: Свой пост "динамовцы" сопроводили отфотошопленными фото. Футболисты призвали украинцев быть сонзнательными: сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции сжигать сухостой.

Что предшествовало: В апреле Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что с начала года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров экосистем, пожарные призывают не сжигать сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Напомним: Верховная Рада в апреле приняла законопроект 2339, который увеличивает штрафы за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

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