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Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске

Среда, 6 мая 2020, 17:04

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров государств-участников Нормандского формата перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Ермак во время телефонного разговора напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышен. В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

На уровне подгрупп Украины представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Ермак также предложила привлечь к консультациям и дискуссиям в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.

Однако, о ком именно идет речь, в сообщении не указано.

Дословно: "Вместе с тем руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".

Предыстория:

  • 5 мая Президент Владимир Зеленский утвердил расширенный состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
  • Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

Темы: Андрей Ермакнормандский форматДонбасс


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