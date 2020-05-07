Ермак о Донбассе: План "Б" озвучим, когда поймем, что план "А" не работает

У украинских властей есть запасной план действий на случай, если мирные переговоры о конфликте на Донбассе провалятся, но обнародовать его еще рано.

Источник: руководитель Офиса президента на встрече с журналистами с участием представителей Трехсторонней контактной группы

Детали: На вопрос корреспондента "Украинской правды", будет ли 2 октября тем дедлайном, о котором говорил президент Владимир Зеленский, отводя год на мирные переговоры, Ермак ответил уклончиво.

Прямая речь: "У нас есть определенный срок. Если мы видим, что с той стороны нет желания ставить точку и прекращать войну, то мы не будем годами это делать. Я считаю, что сегодня тот срок, о котором говорил президент, является неизменным – мы действительно до конца года сделаем все, чтобы этот процесс двигался.

Даже переформирование сегодня делегации (в ТКГ) говорит о том, что мы не хотим терять ни одного дня. Даже работа Трехсторонней контактной группы до этого проходила раз в две-три недели, сегодня практически каждый день – олнайн.

Мы думаем уже сегодня (об альтернативах – ред.). Безусловно, у нас есть план "Б", который анонсировал президент. Но мы будем о нем подробно говорить, когда поймем, что план "А" не работает. Но он есть, он проработан. Это не идея – мы четко понимаем, что мы будем делать, если так, если так, если так...".