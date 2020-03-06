Зеленский установил дедлайн для переговоров с Путиным – СМИ

Президент Владимир Зеленский готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.

Источник: Интервью Зеленского The Guardian

Детали: В интервью Зеленский говорит, что после первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре он установил дедлайн в один год, чтобы осуществить прорыв.

По его словам правительство может в течение года готовить соглашение, но не дольше. Также он рассказал, что есть "два-три плана", в случае отказа от переговоров с РФ, но не стал их детализировать.

Прямая речь Зеленского: "Я не дам своих пяти лет, которые мне дал украинский народ, работать по Минску пять лет. Я этого не буду делать".

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