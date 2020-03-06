Зеленский установил дедлайн для переговоров с Путиным – СМИ
Президент Владимир Зеленский готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.
Источник: Интервью Зеленского The Guardian
Детали: В интервью Зеленский говорит, что после первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре он установил дедлайн в один год, чтобы осуществить прорыв.
По его словам, власть может в течение года готовить соглашение, но не дольше. Также он рассказал, что есть "два-три плана", в случае отказа от переговоров с РФ, но не стал их детализировать.
Прямая речь Зеленского: "Я не дам своих пяти лет, которые мне дал украинский народ, работать по Минску пять лет. Я этого не буду делать".
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Предыстория:
- 14 февраля Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсудил следующую встречу.
- Во время первой встречи стороны договорились, что следующая встреча может состояться за 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведения сил на новых участках.