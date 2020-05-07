В ОП объяснили, в каком случае состоятся выборы в ОРДЛО

Для местных выборов на оккупированной части Донбасса Украина должна вернуть контроль над восточной границей и получить подтверждение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о возможности проведения там демократических выборов.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами с участием представителей Трехсторонней контактной группы, работающей в Минске

Прямая речь: "Наша позиция базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах практически всех цивилизованных стран. В ней четко прописано, что выборы не могут проходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы.

Я думаю, что мы придем к этом вопросу на обсуждении в одной из подгрупп (ТКГ). Для нас это один из очень принципиальных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться)".

Детали: На вопрос, могут ли выборы в ОРДЛО состояться в октябре этого года, Ермак ответил так: "По нашему законодательству, подготовка к выборам должна начаться за 60 дней – до этого срока должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы".

До 3 октября, по закону, должна начаться кампания по местным выборам, но до этого БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) должен дать свою оценку.

Этому предшествовало: 23 апреля на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона предложила создать в рамках ТКГ рабочую группу по восстановлению контроля над государственной границей на границе с Россией.

Чуть ранее президент Владимир Зеленский заявил, что победой в вооруженном конфликте на востоке Украины будет, прежде всего, возвращение территорий и людей, а уже потом контроль границы и местные выборы.