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Зеленский рассказал, какой видит победу на Донбассе

Пятница, 17 апреля 2020, 21:43
Зеленский рассказал, какой видит победу на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что победой в вооруженном конфликте на востоке Украины будет, прежде всего, возвращение территорий и людей, а уже потом контроль границы и местные выборы.

Источник: Владимир Зеленский в ток-шоу Свобода слова Савика Шустера

Детали: Ведущий Савик Шустер напомнил, что Зеленский давал себе год на мирные переговоры с РФ, и спросил президента, что для него будет победой: возвращение территории или признание Россией своей причастности к войне и выведение ею войск.

Прямая речь: "Честно и без пафоса: для нас каждый из этих шагов – это победа. Маленькая. Но мы хотим видеть большой результат. Большой результат – вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы.

Все говорят о местных выборах – но важно получить свою территорию прежде всего... А когда мы всех людей, которых пытали там уже долгие годы, – когда мы их увидим? Если они мертвы – то вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы. Как это можно сделать (узнать – ред.)? Надо иметь доступ туда.

Для меня самое главное: выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей – к жизни. Затем границу. Затем выборы".

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Россия сперва аннексировала Крым, а затем спровоцировала сепаратистские настроения на Донбассе и всячески поддерживала идею "независимости" Донбасса. Боевики получили от РФ оружие, силовую поддержку, средства, продукты и тому подобное.
  • Россия и сейчас поддерживает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", выступает посредником в конфликте, который упорно называет внутриукраинским, и не признает своей вины в войне.
  • Владимир Зеленский с начала своей политической карьеры декларирует стремление к миру и предпринимает шаги для прекращения огня, разведение сил, возвращения украинских граждан из неволи боевиков и Кремля (16 апреля состоялся третий за его каденцию обмен удерживаемыми лицами).
  • Украинский президент якобы был готов даже на создание Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса, но ни 25-го, ни 26-го марта этого не произошло. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и пропаганде против нее.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассЗеленскийвойна
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