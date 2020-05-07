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В ГПСУ объяснили, почему закрыта Рава-Русская: Кабмин не обнародовал решение

Четверг, 7 мая 2020, 15:47

Пункт пропуска в Раве-Русской возобновит работу, когда будет обнародовано соответствующее правительственное решение.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Такое решение было поддержано (на заседании 6 мая -ред), о нем сообщил Правительственный портал, однако на данный момент оно еще не обнародовано. Сразу после опубликования решения о внесении изменений в действующее распоряжение о закрытии пунктов пропуска, будет проинформирована польская сторона и через некоторое время будет восстановлено в частности работу пункта пропуска Рава Русская".

Детали: Демченко уточнил, что на государственной границе продолжают функционировать 19 автомобильных пунктов пропуска, а последние изменения, которые были опубликованы по функционированию пунктов пропуска, были от 7 апреля.

На уточняющий вопрос о решении правительства от 15 апреля о закрытии 10 пунктов пропуска, Демченко сообщил, что "на эту минуту они не опубликованы".

Таким образом, открытым остается КПП "Паланка", который должны были закрыть в апреле.

Украинская правда
Темы: границакарантин


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