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В ГПСУ объяснили, когда откроют Раву-Русскую

Четверг, 7 мая 2020, 17:00
В ГПСУ объяснили, когда откроют Раву-Русскую

Пункт пропуска в Раве-Русской возобновит работу, когда будет обнародовано соответствующее правительственное решение.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Такое решение было поддержано (на заседании 6 мая -ред), о нем сообщил Правительственный портал, однако на данный момент оно еще не обнародовано. Сразу после опубликования решения о внесении изменений в действующее распоряжение о закрытии пунктов пропуска, будет проинформирована польская сторона и через некоторое время будет восстановлено в частности работу пункта пропуска Рава Русская".

Детали: Демченко уточнил, что на государственной границе продолжают функционировать 19 автомобильных пунктов пропуска, а последние изменения, которые были опубликованы по функционированию пунктов пропуска, были от 7 апреля.

На уточняющий вопрос о решении правительства от 15 апреля о закрытии 10 пунктов пропуска, Демченко сообщил, что "на эту минуту они не опубликованы".

Таким образом, открытым остается КПП "Паланка", который должны были закрыть в апреле.

UPD: После выхода новости на сайте правительства появилось распоряжение от 6 мая относительно Равы-Русской и порта в Скадовске. А также распоряжение от 15 апреля.

Спикер Пограничной службы резюмировал УП, что ввиду обнародованых распоряжениий, с завтрашнего числа закрытыми будут более 120 пунктов пропуска на границе, функционирующими останутся 19 автомобильных ("Паланка" закроется, а "Рава-Русская" откроется -ред.).

Предыстория:

  • Кабинет министров Украины на заседании 6 мая решил возобновить работу пункта пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская", временно закрытого в связи с пандемией. Кроме того, правительство решило открыть для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт".
  • 7 мая польская сторона сообщила, что пункт "Рава-Русская-Гребенне" остается закрытым.
  • На заседании правительства также говорилось, что до конца дня 6 мая на Урядовом портале должны опубликовать постановление о смягчении карантинных мер с 11 мая. В то же время по состоянию на вечер 7 мая оно до сих пор не обнародовано.

Украинская правда

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Темы: границакарантин
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