Пункт пропуска в Раве-Русской возобновит работу, когда будет обнародовано соответствующее правительственное решение.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Такое решение было поддержано (на заседании 6 мая -ред), о нем сообщил Правительственный портал, однако на данный момент оно еще не обнародовано. Сразу после опубликования решения о внесении изменений в действующее распоряжение о закрытии пунктов пропуска, будет проинформирована польская сторона и через некоторое время будет восстановлено в частности работу пункта пропуска Рава Русская".

Детали: Демченко уточнил, что на государственной границе продолжают функционировать 19 автомобильных пунктов пропуска, а последние изменения, которые были опубликованы по функционированию пунктов пропуска, были от 7 апреля.

На уточняющий вопрос о решении правительства от 15 апреля о закрытии 10 пунктов пропуска, Демченко сообщил, что "на эту минуту они не опубликованы".

Таким образом, открытым остается КПП "Паланка", который должны были закрыть в апреле.