Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе

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Среда, 15 апреля 2020, 13:29

Украинская власть закроет еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

Источник: заседание правительства 15 апреля

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Прошу внести в повестку дня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 13 марта 2020 №288. Это распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения".

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Есть, внесены. То есть фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан".

Детали: Аваков уточнил, что это пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

Валентина Романенко, УП
Темы: граница карантин


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