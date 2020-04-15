Украинская власть закроет еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

Источник: заседание правительства 15 апреля, комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко "Украинской правде"

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Прошу внести в повестку дня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 13 марта 2020 №288. Это распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения".

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Есть, внесены. То есть фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан".

Детали: Аваков уточнил, что это пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Министры единогласно одобрили временное закрытие пунктов пропуска: Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны. Это автомобильные пункты пропуска, а некоторые - автомобильные и пешеходные пункты пропуска.

Дополнительно: В Государственной пограничной службе "Украинской правде" подтвердили, что в последние дни пассажиропоток ежесуточно составляет 9-10 тысяч человек. А прошедшие сутки 13 апреля он был самый низкий за всю историю независимой Украины - на уровне 9100 человек.

Что предшествовало: В рамках ужесточения карантинных мероприятий из-за распространения коронавирусной болезни правительство приняло решение с 7 апреля сократить на границе количество пунктов пропуска до 19 (на вьезд и на выезд).

В конце марта пограничники прогнозировали, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

Почему это важно: Украинская власть пока не планирует смягчать коронакарантин, поскольку пик инфицирования ожидается на пасхальные праздники и поминальную неделю, когда людей будет трудно удержать в самоизоляции.