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НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Четверг, 7 мая 2020, 15:52

Национальное агентство по предупреждению коррупции будет разбираться, не было ли конфликта интересов у народного депутата из группы "За будущее" и совладельца "Эпицентра" Александра Гереги, когда тот предлагал киевским властям покупать у его гипермаркета средства противоэпидемической защиты.

Источник: организация "Центр противодействия коррупции"

Дословно: "Помните, как депутат Александр Герега направил письмо мэру Киева Виталию Кличко, в котором призвал покупать в "Эпицентре" средства противоэпидемической защиты? Так вот, Нацагентство по предупреждению коррупции займется этой ситуацией.

Так уж получилось, что Герега является конечным бенефициарным владельцем "Эпицентра". И он обращается как депутат к мэру, чтобы тот закупал товары для города в подконтрольном себе гипермаркете.

Пахнет реальным конфликтом интересов, поэтому Центр противодействия коррупции и обратился к НАПК. Мы получили ответ от Нацагентства о том, что ситуацию проверяют в пределах мониторинга конфликта интересов".

Предыстория:

  • 28 апреля народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и депутатам Верховной Рады с предложением покупать медицинские маски, защитные очки и комбинезоны, доставленные самолетом "Мрия" из Китая, у компании "Эпицентр К". Письмо было напечатано на бланке нардепа. Герега является совладельцем сети гипермаркетов "Эпицентр К".
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова на следующий день пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

Темы: коронавирусэпидемияКиевНАПК


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