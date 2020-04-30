Генпрокурор обещает изучить ситуацию с масками в "Эпицентре"

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктовой: "Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет".

Предыстория: