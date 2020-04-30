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Генпрокурор обещает изучить ситуацию с масками в "Эпицентре"

Четверг, 30 апреля 2020, 22:38
Генпрокурор обещает изучить ситуацию с масками в Эпицентре

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

Источник: Венедиктова в эфире hromadske

Прямая речь Венедиктовой: "Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет".

Предыстория:

  • Народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупатьмедицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
  • В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства. 
  • 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.  
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".
  • Позже в Офисе президента сообщили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза была гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис генпрокурораВенедиктовакоронавирус
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