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Экс-глава налоговой подал в суд из-за увольнения

Четверг, 7 мая 2020, 16:15

Сергей Верланов, недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы, заявляет, что по этой причине подал в суд и требует восстановить в должности.

Источник: Верланов в Telegram

Прямая речь Верланов: "Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности председателя ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами".

Предыстория:

  • 24 апреля 2020 года правительство уволилоглаву Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.
  • Верланов называл эти два увольнения необоснованным "политическим решением".
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Украинская правда
Темы: налогисуд


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