Экс-глава Налоговой подал в суд из-за увольнения

Сергей Верланов, недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы, заявляет, что по этой причине подал в суд и требует восстановить в должности.

Источник: Верланов в Telegram

Прямая речь Верланов: "Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности председателя ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами".

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