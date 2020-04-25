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Верланов рассказал, почему его уволили

Суббота, 25 апреля 2020, 03:18
Верланов рассказал, почему его уволили

Сергей Верланов считает, что увольнение его с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова является ничем необоснованным "политическим решением".

Источник: Верланов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я считаю, что это изменение курса. Решения политические. Эти решения не имеют никакого основания относительно эффективности".

Детали: Бывший глава налоговой до сих пор не знает, кто именно инициировал его увольнение, а его самого даже не пригласили на заседание Кабмина.

"У меня нет информации, кто инициировал представление, потому что нас не звали (на заседание Кабмина – УП). Думаю, что мы поднимем эти материалы, они будут в прессе завтра-послезавтра. Меня не приглашали. Я не присутствовал на заседании Кабинета министров ", – рассказал уволенный глава налоговой.

По его же словам, никаких консультаций по поводу этого решения с ним не проводилось.

"Источник политического решения – Кабинет министров. Поскольку сегодня министр финансов не проводя никаких консультаций со мной как с председателем Государственной налоговой службы, кстати мы участвовали в конкурсе (также Нефедов – УП) у нас 5-летний контракт, хотя законодательство было изменено, но чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого сделано не было", – говорит Верланов.

Бывший глава налоговой утверждает, что изменение курса произошло сразу после встречи президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса в феврале.

К причинам увольнения он также относит выполнения плана по сбору налогов впервые за 8 лет. По его мнению, работа налоговой может не нравиться политическим оппонентам.

"Государственная налоговая служба впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план, первые 6 месяцев 2019 – было недовыполнение, вторые 6 месяцев и последние 4 мы выполнили и перевыполнили план. Выполняется впервые за 4 года план по акцизам, по водочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим политическим оппонентам", – сообщил Верланов.

Кроме того, экс-глава налоговой считает, что никаких объективных предпосылок для увольнения не было.

"Были представлены документы, Кабинет министров принял решение, поэтому, я считаю, это решение, конечно, политическим. Потому что в его основание не положены факты или какие-то другие документы, уличающие пленки или обвинения, доведенные в суде. Это просто решение, которое принято в пятницу в 18:30 вечера ", – утверждает экс-руководитель Государственной налоговой службы.

Он также посетовал, что за последние два месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности и дальнейшим шагам по реформированию налоговой.

"За последние два месяца в Министерстве финансов не было проведено ни одного совещания по ликвидности, это фактически совещание, на котором обсуждаются доходы и расходы.

То есть мы не понимали, куда движется государство", – пояснил Верланов.

Уволенный глава ГНС ​​также сообщил, что подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении. 

Что предшествовало: Бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в коррупции.

В то же время, когда Уманский занимал должность, он инициировал отставки председателя ГНС Сергея Верланов и председателя ГТС службы Максима Нефедова. Он объяснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Напомним:

  • В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
  • 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Верланова и главу Таможенной службы Нефедова.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Налоговая службаУманский
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