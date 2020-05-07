Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

Четверг, 7 мая 2020, 20:20

Кабинет министров разрешил возобновить с 11 мая работу летних площадок кафе и ресторанов и магазинов в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты работниками и посетителями.

Источник: постановление правительства №343 от 4 мая

Детали: В частности, Кабмин разрешил предоставлять услуги общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

При этом персонал и посетители (кроме времени приема пищи) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для персонала речь идет о защите лица, глаз и рук, для посетителей – о респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также правительство разрешило работу магазинов, расположенных в торгово-развлекательных центрах при условии пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей (респираторы или маски, в том числе изготовленные самостоятельно) средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирускарантинедаторговля


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров

В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Все главные новости...
Кабинет министров
Кабмин уволил языкового омбудсмена
В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"
Диджитализация: Шмыгаль поручил министерствам быстро создать еще по должности
Последние новости
20:10
Курс валют: гривня существенно укрепилась
20:20
Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая
19:50
Эпидемия в Италии: число больных снизилось до менее 90 тысяч
19:36
СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля карантина
19:33
видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе
19:20
В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам
19:08
МВФ изменил программу кредитования для Украины
18:51
В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса
18:51
Приближенный к Трампу военный заразился COVID-19
18:49
Гривня на межбанке продолжает укрепляться
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!