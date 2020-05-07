Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

Кабинет министров разрешил возобновить с 11 мая работу летних площадок кафе и ресторанов и магазинов в торгово-развлекательных центрах при условии соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты работниками и посетителями.

Источник: постановление правительства №343 от 4 мая

Детали: В частности, Кабмин разрешил предоставлять услуги общественного питания на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

При этом персонал и посетители (кроме времени приема пищи) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для персонала речь идет о защите лица, глаз и рук, для посетителей – о респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также правительство разрешило работу магазинов, расположенных в торгово-развлекательных центрах при условии пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей (респираторы или маски, в том числе изготовленные самостоятельно) средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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