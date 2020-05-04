ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО КАРАНТИН С 11 МАЯ
Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.
Источник: внеочередное заседание правительства
Детали: Кабмин принял соответствующее постановление, но решил, что оно еще будет доработано в течение двух дней.
Этим решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.
Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.
В правительстве пообещали, что детальный список будет опубликован в течение двух дней.
Там напомнили также, что другие ограничения продолжается до 22 мая.
Предыстория: это уже третье продление карантина в Украине, однако теперь с ослаблением.
Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.