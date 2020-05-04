ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО КАРАНТИН С 11 МАЯ

Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Источник: внеочередное заседание правительства

Детали: Кабмин принял соответствующее постановление, но решил, что оно еще будет доработано в течение двух дней.

Этим решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

В правительстве пообещали, что детальный список будет опубликован в течение двух дней.

Там напомнили также, что другие ограничения продолжается до 22 мая.

Предыстория: это уже третье продление карантина в Украине, однако теперь с ослаблением.

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.