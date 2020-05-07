Все разделы
Укр / Рус

Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Четверг, 7 мая 2020, 21:26

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов предоставить Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство.

Источник: Sport.ua

Прямая речь Кремлева: "Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, где их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.

Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40000000 в Украине, это максимум несколько тысяч человек.

Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов".

Детали: Он считает, что в базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту базу.

Что было раньше: Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывают о своей дружбе с россиянами.

Темы: Росcияпропаганда


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров

Все главные новости...
Росcия
В штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе
Мэр Москвы говорит, что реальное число больных COVID-19 в три раза больше официальных данных
Разумков рассказал послам G7 о необходимости сохранять санкции на фоне пандемии
Последние новости
21:38
Послы G7 напомнили Украине о важности сотрудничества с МВФ
21:26
Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство
21:12
Новости 7 мая: массовое тестирование, новая программа МВФ
20:56
В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона
20:48
инфографика Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая
20:42
НБУ и ЕБРР запустили инструмент поддержки бизнеса на 0,5 миллиарда долларов
20:27
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ
20:20
инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая
19:50
Эпидемия в Италии: число больных снизилось до менее 90 тысяч
20:05
Курс валют: гривня существенно укрепилась
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!