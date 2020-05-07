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Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Четверг, 7 мая 2020, 21:26
Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов предоставить Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство.

Источник: Sport.ua

Прямая речь Кремлева: "Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, где их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.

Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек.

Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов".

Детали: Он считает, что в базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту базу.

Что было раньше: Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес ", в котором рассказывают о своей дружбе с россиянами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпропаганда
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