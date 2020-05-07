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У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая

Четверг, 7 мая 2020, 22:25
У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая

В Киеве с 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: Сообщается, что выполнили противоэпидемические требования и могут работать рынки:

  1. "Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
  2. "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
  3. "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
  4. "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
  5. "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
  6. "Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
  7. "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  8. "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  9. "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
  10. "Дарница", ул. Попудренко, 5,
  11. "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
  12. "Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
  13. "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Что было раньше: По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

Украинская правда
Темы: Киевторговляпродуктыкарантин
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