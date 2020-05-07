У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая
В Киеве с 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Источник: сайт Киевской городской государственной администрации
Детали: Сообщается, что выполнили противоэпидемические требования и могут работать рынки:
- "Феофановский", ул. Академика Заболотного, 48-А;
- "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
- "Базар на Лесной", ул. Попудренко, 65;
- "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
- "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
- "Печерский рынок", площадь Печерская, 1;
- "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
- "Дарница", ул. Попудренко, 5,
- "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
- "Коллибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
- "Борщаговский", ул. Зодчих, 58.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
В частности, на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, рынок должен обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Что было раньше: По состоянию на 7 мая в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.