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Количество заболеваний COVID-19 бьет рекорды на Львовщине: собирают кризисный штаб

Пятница, 8 мая 2020, 10:00
радио свобода

Во Львовской области третий день подряд растет и бьет рекорды количество новых случаев заболевания COVID-19, за сутки 7 мая - 65 новых случаев заражения.

Источник: городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования".

Детали: Дальнейшие действия Садовый обещает озвучить после заседания штаба.

Что предшествовало: За сутки 6 мая во Львовской области подтвердили 42 диагноза заболевания коронавирусом.

Напомним: 7 мая в стране было зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Львовщина


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